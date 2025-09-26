AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Mittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AFC Energy gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 0,111 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 0,111 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,111 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,119 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 94 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 48,372 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,060 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 85,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

