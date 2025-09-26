DAX23.785 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl69,03 -1,0%Gold3.817 +1,4%
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Mittag nach

29.09.25 12:08 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AFC Energy gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 0,111 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,01 EUR -4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 0,111 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,111 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,119 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 94 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 48,372 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,060 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 85,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

