AFC Energy Aktie News: AFC Energy verbilligt sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,110 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,110 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,110 EUR.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,215 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,455 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,060 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,455 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie