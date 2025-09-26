DAX23.800 +0,3%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.817 +1,5%
So entwickelt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagvormittag in Rot

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,9 Prozent auf 0,113 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,01 EUR -4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:15 Uhr 2,9 Prozent auf 0,113 EUR. Bei 0,113 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.000 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 86,837 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,064 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 43,728 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

