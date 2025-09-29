DAX23.863 +0,5%ESt505.524 +0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.151 -0,4%Nas22.559 -0,1%Bitcoin96.582 -0,9%Euro1,1732 ±0,0%Öl67,03 -0,9%Gold3.838 +0,1%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 0,110 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 0,110 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,110 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 140 Stück.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,215 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 48,651 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,652 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

