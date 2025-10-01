DAX23.809 -0,3%ESt505.513 -0,3%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,44 -0,9%Gold3.892 +0,9%
AFC Energy im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

01.10.25 09:27 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 0,109 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,00 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,109 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,107 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,109 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 2.441 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,212 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,751 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 0,064 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 41,344 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

