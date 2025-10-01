AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 0,107 EUR.

Die AFC Energy-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:50 Uhr um 1,7 Prozent auf 0,107 EUR nach. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,107 EUR nach. Bei 0,113 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.862 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,214 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 49,907 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,061 EUR fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 43,190 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

