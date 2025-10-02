DAX24.290 +0,7%Est505.632 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,48 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
Kursentwicklung

AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteuert sich am Vormittag

02.10.25 09:29 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 0,110 EUR zu.

Das Papier von AFC Energy konnte um 09:15 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 3,0 Prozent auf 0,110 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,114 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,114 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 47,991 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,064 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,091 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

