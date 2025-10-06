AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 0,114 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere um 09:15 Uhr 1,6 Prozent. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,124 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,124 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 0,212 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 84,878 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 0,064 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,318 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

