DAX24.160 +0,8%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,65 -1,7%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,79 -0,4%Gold3.999 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kursentwicklung im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Vormittag freundlich

03.11.25 09:22 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 0,099 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR -0,00 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AFC Energy konnte um 09:16 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,0 Prozent auf 0,099 EUR. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,104 EUR. Bei 0,104 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 113,636 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,064 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,657 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung