AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 0,099 EUR.

Das Papier von AFC Energy konnte um 09:16 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,0 Prozent auf 0,099 EUR. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,104 EUR. Bei 0,104 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 113,636 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,064 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,657 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

