AFC Energy Aktie News: AFC Energy fällt am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt fiel die AFC Energy-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 0,101 EUR ab.

Um 15:54 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 0,101 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,098 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,098 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 100.986 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 52,804 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Mit einem Kursverlust von 39,703 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

