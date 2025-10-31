DAX24.035 -0,4%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,71 ±-0,0%Gold4.005 -0,8%
So entwickelt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag auf rotem Terrain

31.10.25 09:22 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 0,098 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR -0,00 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,098 EUR. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,098 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,098 EUR.

Bei einem Wert von 0,212 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). 116,479 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 0,064 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 53,375 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

