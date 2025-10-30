AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt fiel die AFC Energy-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 0,101 EUR ab.

Das Papier von AFC Energy befand sich um 11:56 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,7 Prozent auf 0,101 EUR ab. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,098 EUR. Bei 0,105 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 127.656 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 111,881 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,703 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

