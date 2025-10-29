AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 0,100 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 0,100 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie um 09:18 Uhr auf dem Niveau des Vortages.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,214 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 113,573 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 64,532 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

