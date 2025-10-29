AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 0,100 EUR.

Das Papier von AFC Energy konnte um 11:50 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 0,100 EUR. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,104 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,104 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.750 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,214 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 113,147 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,343 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

