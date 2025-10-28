DAX24.313 ±0,0%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.708 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1657 +0,1%Öl64,29 -2,2%Gold3.958 -0,8%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

28.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aktie kaufen

Um 15:44 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der BMN-Sitzung um 3,3 Prozent auf 0,100 EUR ab. Bei 0,100 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,103 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 4.500 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 53,488 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,000 Prozent.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

