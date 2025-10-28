DAX24.274 -0,1%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,65 -1,7%Gold3.926 -1,6%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag verlustreich

28.10.25 12:04 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag verlustreich

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 0,100 EUR abwärts.

Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR -0,01 EUR -5,87%
Die AFC Energy-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 0,100 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,100 EUR aus. Bei 0,103 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.000 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,215 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 115,000 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,060 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

