US-Notenbank senkt erneut die Zinsen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet gesenkt. Die Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent reduziert, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Es ist die zweite Leitzinssenkung in diesem Jahr. Die Entscheidung fiel unter erschwerten Bedingungen, da wegen der teilweisen Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) kaum Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Fed steht weiterhin unter großem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell heftig angreift./jsl/he/jha/