ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

29.10.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of Canada senkt Leitzins und signalisiert Pause

Die Bank of Canada (BoC) hat ihren Leitzins zum vierten Mal in diesem Jahr gesenkt und signalisiert, dass sie die Zinssätze in absehbarer Zukunft unverändert lassen könnte, um die unter der Last der US-Zölle leidende Wirtschaft zu unterstützen. Der Schlüsselzins wurde um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent reduziert. Zehn von zwölf Ökonomen, die vergangene Woche von Dow Jones Newswires befragt wurden, hatten eine Zinssenkung um 25 Punkte prognostiziert.

Trump: Handelsabkommen mit Südkorea unter Dach und Fach

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die USA und Südkorea kurz vor dem Abschluss eines Handelsabkommens stehen. Das wäre ein überraschender Durchbruch nach monatelangen kontroversen Verhandlungen über Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar, die Seoul den USA zugesagt hat. In den letzten Tagen hatten südkoreanische Regierungsvertreter die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses der Zollverhandlungen heruntergespielt, die von anderen Handelspartnern der USA als Barometer für den möglichen Verlauf ihrer eigenen ungelösten Verhandlungen aufmerksam verfolgt wurden. Auch einige Trump-Beamte hatten insgeheim Zweifel gehegt.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Index ausstehende Hausverkäufe Sep unverändert gg Vm auf 74,8 - NAR

US/Index ausstehende Hausverkäufe Sep -0,9% gg Vorjahr - NAR

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 14:00 ET (18:00 GMT)