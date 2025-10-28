AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit roter Tendenz

Blick auf AFC Energy-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR ab.

Um 09:15 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,102 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,102 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,212 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,353 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,064 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,549 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie