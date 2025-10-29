DAX24.128 -0,6%Est505.702 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.951 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1663 +0,1%Öl65,22 +1,2%Gold4.000 +1,5%
AFC Energy im Fokus

AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Nachmittag ins Plus

29.10.25 16:08 Uhr
AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 0,104 EUR.

AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,01 EUR 7,06%
Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 0,104 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,104 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,104 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 149.366 AFC Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,214 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,166 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 70,443 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

