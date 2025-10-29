AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 0,104 EUR.
Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 0,104 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,104 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,104 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 149.366 AFC Energy-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,214 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,166 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 70,443 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.
