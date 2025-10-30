DAX24.121 ±-0,0%Est505.693 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.677 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,95 +0,1%Gold4.007 +1,6%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagnachmittag leichter

30.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 0,100 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR -0,00 EUR -4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 0,100 EUR. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,100 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,100 EUR. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 115,000 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 40,000 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

