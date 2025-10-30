AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Vormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 4,4 Prozent auf 0,100 EUR.
Um 09:00 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 0,100 EUR.
Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,212 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,500 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 36,300 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.
