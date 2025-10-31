AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,101 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,101 EUR ab. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,098 EUR. Bei 0,098 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 46.356 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,214 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 111,462 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 39,822 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

