AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Mittag ab

04.09.25 12:05 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 0,101 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 3,1 Prozent auf 0,101 EUR. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,101 EUR. Bei 0,103 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 1.000 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,871 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,594 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

