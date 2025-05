AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Montagmittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 0,3 Prozent auf 0,100 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 0,100 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,101 EUR an. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,101 EUR. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.951 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 0,304 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 203,393 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,060 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,120 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie