AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

06.08.25 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 0,107 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 09:14 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 0,107 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,107 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,107 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 1.000 AFC Energy-Aktien. Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,215 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 100,935 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 43,925 Prozent wieder erreichen. Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

