AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von AFC Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 0,104 EUR.

Um 16:06 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 0,104 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,108 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,106 EUR. Zuletzt wechselten 119.084 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,769 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2025 (0,061 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 41,442 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

