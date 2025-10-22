DAX24.148 -0,8%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,63 -5,6%Nas22.730 -1,0%Bitcoin92.934 -0,7%Euro1,1615 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.039 -2,1%
Aktienentwicklung

AFC Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von AFC Energy

AFC Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 0,102 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 3,2 Prozent auf 0,102 EUR. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,102 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,105 EUR. Bisher wurden via Tradegate 121.757 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,214 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 52,243 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,411 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

