Aktienkurs aktuell

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochvormittag im Keller

22.10.25 09:22 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochvormittag im Keller

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 0,101 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:15 Uhr 5,3 Prozent auf 0,101 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,098 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,098 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 300.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,212 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 109,821 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 0,064 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,806 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

