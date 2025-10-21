AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittag tiefer

AFC Energy im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 1,7 Prozent auf 0,103 EUR ab.

Um 11:44 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der BMN-Sitzung um 1,7 Prozent auf 0,103 EUR ab. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,101 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,105 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 20.000 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 107,930 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,060 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 41,973 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

