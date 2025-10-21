AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AFC Energy-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,106 EUR an der Tafel.

Die AFC Energy-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,106 EUR an der Tafel. Bei 0,108 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,105 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,105 EUR. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 130.020 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,214 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,887 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 42,547 Prozent wieder erreichen.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

