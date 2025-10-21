AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 0,101 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 0,101 EUR. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,101 EUR.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,212 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,821 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 58,242 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AFC Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

