AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Mittag kräftig
Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 0,108 EUR.
Um 11:43 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 6,9 Prozent auf 0,108 EUR. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,103 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.313 AFC Energy-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,215 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 99,074 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,060 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,444 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.
