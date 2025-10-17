AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Mittag deutlich nach

DAX23.855 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,45 -3,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.780 -1,8%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,84 -0,3%Gold4.311 -0,4%
17.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AFC Energy-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 0,101 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR -0,00 EUR -3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AFC Energy befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,4 Prozent auf 0,101 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,100 EUR aus. Bei 0,103 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 1.000 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,215 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 112,871 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 40,594 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

