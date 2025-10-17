AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich AFC Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 0,102 EUR ab.

Das Papier von AFC Energy gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:15 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 0,102 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,102 EUR. Mit einem Wert von 0,102 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,212 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 51,868 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,426 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie