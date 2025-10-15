AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 0,103 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die AFC Energy-Aktie musste um 16:03 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 0,103 EUR. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,100 EUR. Bei 0,100 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 255.074 Stück gehandelt.
Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,214 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,963 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2025 (0,061 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 41,103 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.
