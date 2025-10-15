DAX24.288 +0,2%Est505.629 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.209 +1,6%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy büßt am Vormittag ein

15.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,103 EUR.

Um 09:15 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,103 EUR ab. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,100 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,100 EUR.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 105,739 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,064 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,035 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

