AFC Energy im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag mit Abschlägen

14.10.25 16:08 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 0,102 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie notierte um 15:45 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 0,102 EUR. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,098 EUR. Mit einem Wert von 0,107 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 442.357 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,214 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 52,336 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,061 EUR ab. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 67,488 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

