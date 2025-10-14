AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag nahezu unverändert

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,105 EUR.

Mit einem Kurs von 0,105 EUR zeigte sich die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel um 11:44 Uhr kaum verändert. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,113 EUR zu. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,105 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,105 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 4.432 Stück.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,215 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 105,545 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,060 EUR). Mit Abgaben von 42,639 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie