AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 0,108 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:17 Uhr fiel die AFC Energy-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 0,108 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,106 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,108 EUR. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 6.360 Aktien.
Bei 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 49,581 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR ab. Abschläge von 44,649 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.
