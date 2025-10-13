AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Montagnachmittag tiefer

AFC Energy im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 0,105 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:57 Uhr 4,9 Prozent im Minus bei 0,105 EUR. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,105 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,108 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 116.237 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 103,810 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,000 Prozent.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie