DAX24.352 +0,5%Est505.557 +0,5%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.538 +1,5%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,65 +2,5%Gold4.099 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
AFC Energy im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Montagnachmittag tiefer

13.10.25 16:08 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 0,105 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR -0,00 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:57 Uhr 4,9 Prozent im Minus bei 0,105 EUR. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,105 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,108 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 116.237 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 103,810 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,000 Prozent.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung