AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 0,107 EUR.
Das Papier von AFC Energy befand sich um 11:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,1 Prozent auf 0,107 EUR ab. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,105 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,108 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 91.237 AFC Energy-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 100,000 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,061 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,084 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP ausweisen wird.
