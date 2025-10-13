DAX24.313 +0,3%Est505.559 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,72 +2,6%Gold4.077 +1,5%
Aktienkurs im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag mit Einbußen

13.10.25 12:04 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 0,107 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,00 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AFC Energy befand sich um 11:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,1 Prozent auf 0,107 EUR ab. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,105 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,108 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 91.237 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 100,000 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,061 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,084 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

