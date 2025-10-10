DAX24.605 ±-0,0%Est505.622 -0,1%MSCI World4.337 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.066 +0,2%Bitcoin105.349 +0,1%Euro1,1574 +0,1%Öl63,69 -2,4%Gold3.985 +0,2%
AFC Energy im Fokus

10.10.25 16:09 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der AFC Energy-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 0,110 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,00 EUR -3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie notierte um 15:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 0,110 EUR. Bei 0,110 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,115 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.783 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,215 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 95,455 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,060 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 83,333 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

