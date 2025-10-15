AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag fester

AFC Energy im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 0,105 EUR zu.

Um 11:34 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 0,105 EUR. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,111 EUR. Bei 0,100 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.924 Stück gehandelt.

Bei 0,214 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 104,198 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 72,085 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie