AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag in Rot

So entwickelt sich AFC Energy

16.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 0,106 EUR ab.

Das Papier von AFC Energy befand sich um 11:56 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 0,106 EUR ab. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,103 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,111 EUR. Bisher wurden heute 50.789 AFC Energy-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,214 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 102,652 Prozent zulegen. Am 23.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,061 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,330 Prozent.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

