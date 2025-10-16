AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag in Rot

So entwickelt sich AFC Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 0,106 EUR ab.

Das Papier von AFC Energy befand sich um 11:56 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 0,106 EUR ab. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,103 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,111 EUR. Bisher wurden heute 50.789 AFC Energy-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,214 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 102,652 Prozent zulegen. Am 23.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,061 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,330 Prozent.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie