AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 0,104 EUR zu.

Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 0,104 EUR. Bei 0,104 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,104 EUR.

Bei 0,212 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 103,365 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR ab. Mit Abgaben von 38,750 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie