Aktienentwicklung

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag auf grünem Terrain

20.10.25 16:08 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 0,102 EUR.

Das Papier von AFC Energy legte um 15:54 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 0,102 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,104 EUR. Mit einem Wert von 0,104 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.000 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,212 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,947 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 60,440 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

