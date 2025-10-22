AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit negativen Vorzeichen

DAX24.312 -0,1%Est505.683 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1588 -0,2%Öl62,10 +0,7%Gold4.085 -1,0%
22.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 0,102 EUR.

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr um 1,0 Prozent auf 0,102 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,099 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,103 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 1.056 Stück.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 52,372 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,060 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 41,406 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

