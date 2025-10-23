AFC Energy Aktie News: AFC Energy macht am Donnerstagmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Zuletzt stieg die AFC Energy-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR.

Um 12:03 Uhr sprang die AFC Energy-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR zu. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,108 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,106 EUR. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.584 Stück gehandelt.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 109,393 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Mit einem Kursverlust von 40,411 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

