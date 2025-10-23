AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit negativen Vorzeichen

DAX24.189 +0,2%Est505.657 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1596 -0,2%Öl64,62 +0,4%Gold4.115 +0,5%
AFC Energy im Fokus

23.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR -0,00 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR ab. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,102 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,102 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. 108,169 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 37,303 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

